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Генштаб: РФ распространяет фейки о базах ВСУ в больницах и школах для оправдания обстрелов

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04.07.2022, 19:32
Генштаб: РФ распространяет фейки о базах ВСУ в больницах и школах для оправдания обстрелов - Фото
Разрушенная россиянами школа в Харькове (Фото: EPA)

Российские оккупанты распространяют фейковую информацию о якобы расположениях Вооруженных Сил Украины в больницах, школах и церквах для оправдания обстрелов мирного населения Украины. Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ 4 июля.

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Для оправдания разрушения гражданских объектов в Украине россияне продолжают информационные вбросы о якобы расположениях украинских подразделений в школах, больницах и церквах.

Граждан призвали не распространять российские фейки и доверять информации только из официальных источников. 

В Генштабе отметили, что в Черном море в готовности к применению РФ держит три носителя ракет "Калибр" с общим залпом в 20 выстрелов. 

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Дмитрий Гриниченко
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ракетные удары война дезинформация генштаб
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