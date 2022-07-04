Генштаб: РФ распространяет фейки о базах ВСУ в больницах и школах для оправдания обстрелов
Российские оккупанты распространяют фейковую информацию о якобы расположениях Вооруженных Сил Украины в больницах, школах и церквах для оправдания обстрелов мирного населения Украины. Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ 4 июля.
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Для оправдания разрушения гражданских объектов в Украине россияне продолжают информационные вбросы о якобы расположениях украинских подразделений в школах, больницах и церквах.
Граждан призвали не распространять российские фейки и доверять информации только из официальных источников.
В Генштабе отметили, что в Черном море в готовности к применению РФ держит три носителя ракет "Калибр" с общим залпом в 20 выстрелов.
- Россия распространяет фейк о якобы подготовке Украиной химической атаки против мирного населения в Одессе, чтобы обвинить в этом РФ.
- На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне распространяют фейковые газеты с дезинформацией о якобы "потере Запорожья" и "отчаянии" среди украинских военнослужащих.
- Также вражеская пропаганда распространяет фейковое заявление главы Генштаба Великобритании генерала Патрика Сандерса о том, что нужно "пожертвовать Украиной ради безопасности НАТО".
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