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Генштаб: Россия снова пыталась отобрать Урожайное, ВСУ продвигаются на юге – карта

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 19:16
Генштаб: Россия снова пыталась отобрать Урожайное, ВСУ продвигаются на юге – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток российские оккупанты предприняли очередную попытку восстановить утраченное положение в районе недавно освобожденного Силами обороны Урожайного Донецкой области, украинские воины продолжают продвигаться на юге и закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом говорится в сводке Генштаба.

Военные сообщают, что за сутки произошло 30 боевых столкновений.

На Купянском направлении противник вел наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области, успеха не имел.

Карта: deepstate

На Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области.

Карта: deepstate

На Бахмутском направлении противник пытался наступать в районе северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.

Карта: deepstate

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе юго-восточнее и восточнее Новокалинова Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

Карта: deepstate

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла девять ударов по позициям сосредоточения оккупантов, их вооружения и военной техники.

Ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два пункта управления и две станции радиоэлектронной  борьбы россиян.

  • 16 августа Сырский сообщил, что на Купянском направлении ситуация усложнилась, украинское командование приняло решение по укреплению обороны.
  • Генерал-лейтенант отметил, что российские оккупанты вынуждены перегруппировываться на Лиманском направлении, а задача Сил обороны – максимально использовать ситуацию.
  • Утром 17 августа Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты наступают в районах Купянска и Донецка, а также контратакуют под Урожайным и Новодаровкой на юге.

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Милана Головань
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