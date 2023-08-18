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Генштаб: Росія знову намагалася відібрати Урожайне, ЗСУ просуваються на півдні – мапа

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 19:16
Генштаб: Росія знову намагалася відібрати Урожайне, ЗСУ просуваються на півдні – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби російські окупанти здійснили чергову спробу відновити втрачене положення в районі нещодавно звільненого Силами оборони Урожайного на Донеччині, українські воїни продовжують просуватися на півдні та закріплюються на досягнутих рубежах. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Військові повідомляють, що за добу відбулося 30 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку противник вів наступальні дії в районі Синьківки Харківської області, успіху не мав.

Мапа: deepstate

На Лиманському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області.

Мапа: deepstate

На Бахмутському напрямку противник намагався наступати в районі північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області.

Мапа: deepstate

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південно-східніше та східніше Новокалинового Донецької області. 

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

Мапа: deepstate

Українська авіація за минулу добу завдала дев'ять ударів по позиціях зосередження окупантів, їхнього озброєння та військової техніки.

Ракетники та артилеристи уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та дві станції радіоелектронної боротьби росіян.

  • 16 серпня Сирський повідомив, що на Куп'янському напрямку ситуація ускладнилася, українське командування ухвалило рішення щодо зміцнення оборони.
  • Генерал-лейтенант зазначив, що російські окупанти змушені перегруповуватися на Лиманському напрямку, а завдання Сил оборони – максимально використати ситуацію.
  • Вранці 17 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти наступають у районах Куп'янська та Донецька, а також контратакують під Урожайним та Новодарівкою на півдні.

Читайте також: Генштаб показав перші кадри зі звільненого Урожайного – відео

Мілана Головань
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