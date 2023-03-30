Генштаб: В эпицентре боев остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка – карта

Сегодня российские оккупанты больше всего штурмовали в районах Белогоровки, Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке 30 марта.

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Как отмечается, россияне сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка.

Силы обороны отбили 47 атак оккупантов на этих направлениях.

На Бахмутском направлении россияне продолжают штурмовать Бахмут.

"Однако наши защитники мужественно удерживают город, отражают многочисленные атаки противника", – сообщает Генштаб ВСУ.

В течение суток оккупанты безуспешно пытались наступать в районе Орехово-Василевки.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник атаковал в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Водяного, Красногоровки и Марьинки – успеха не имел.

На Купянском и Лиманском направлениях за сутки россияне безуспешно атаковали в районе Стельмаховки, Кузьминого и Берестового.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также два склада боеприпасов врага.

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24 марта 2023 года главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сейчас сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.

"Достаточно сил удержать фронт": в ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте.

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Наталія Медведєва

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