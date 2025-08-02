Глава ГУР считает, что "с уходом" Путина в России ничего не изменится

Кирилл Буданов (Фото: Facebook-аккаунт главы ГУР)

С уходом от власти российского диктатора Владимира Путина в государстве-агрессоре ничего не изменится, ведь там выстроена система, считает начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Такое мнение он высказал в интервью Наталье Мосейчук.

Глава ГУР утверждает, что российская система "довольно-таки крепкая и стрессоустойчивая". Он добавил, что здоровье Путина хуже, чем его система.

"Но с уходом самого лидера российского государства там ничего не изменится. Они выстроили систему так, что следующий преемник как минимум будет находиться в этой же парадигме. И это как минимум", – уточнил Буданов.

Он подчеркнул, что человек, который придет к власти после Путина, "ничего не изменит".

"Все будет двигаться именно так, как и было. С небольшими корректировками, но небольшими. Это система. В этом и заключается проблема", – подчеркнул Буданов.

Глава ГУР привел пример с Северной Кореей, где тоталитарный режим был установлен в 1950-х годах и держится до сих пор. В КНДР системно подходят к подготовке преемников. И после действующего диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына ничего не изменится.

"Будет у него преемник. Там будет то же самое. Ничего не изменится. Это как раз прочность системы. И постоянство системы", – сказал он.

В апреле Буданов заявлял, что россияне не будут существенно уменьшать численность своих Вооруженных сил после окончания войны, поскольку у них высвободится "огромный бюджет" на их содержание.

22 июля Буданов заявлял, что Россия хочет потратить около $1,1 трлн на перевооружение в следующие 11 лет.