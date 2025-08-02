Глава ГУР вважає, що "з відходом" Путіна в Росії нічого не зміниться

Кирило Буданов (Фото: Facebook-акаунт глави ГУР)

З відходом від влади російського диктатора Володимира Путіна в державі-агресорці нічого не зміниться, адже там вибудувано систему, вважає начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Таку думку він висловив у інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Очільник ГУР стверджує, що російська система "досить-таки міцна та стресовитривала". Він додав, що здоров’я Путіна гірше, ніж його система.

"Але з відходом самого лідера російської держави там нічого не зміниться. Вони вибудували систему так, що наступний наступник як мінімум буде знаходитися в цій самій парадигмі. І це як мінімум", – уточнив Буданов.

Він зазначив, що людина, яка прийде до влади після Путіна, "нічого не змінить".

"Все буде рухатися саме так, як і було. З невеличкими корегуваннями, але невеликими. Це система. В цьому і є проблема", – наголосив Буданов.

Глава ГУР навів приклад з Північною Кореєю, де тоталітарний режим був встановлений в 1950-х роках і тримається до цього часу. У КНДР системно підходять до підготовки наступників. І після чинного диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина нічого не зміниться.

"Буде у нього наступник. Там буде те саме. Нічого не зміниться. Це якраз міцність системи. І сталість системи", – сказав він.

У квітні Буданов заявляв, що росіяни не будуть істотно зменшувати чисельність своїх Збройних сил після закінчення війни, оскільки у них вивільниться "величезний бюджет" на їх утримання.

22 липня Буданов заявляв, що Росія хоче витратити близько $1,1 трлн на переозброєння у наступні 11 років.