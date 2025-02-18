Глава МИД Франции считает, что тема отправления миротворцев в Украину пока не актуальна
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что тема отправки европейских миротворцев в Украину сейчас не актуальна. Слова главы французского МИД приводит BFMTV.
На следующий день после встречи европейских лидеров в Париже у Барро спросили о возможности отправки европейских войск в Украину с целью поддержания мира. По словам министра, сейчас этот вопрос не может задаваться в таком ключе.
"Это не тот вопрос, который нужно ставить сегодня. Пока рано об этом говорить. Этот вопрос возникнет, когда придет время, когда будет достигнут мир, чтобы его можно было гарантировать", – сказал он.
По мнению Барро, прежде чем возникнет вопрос о возможном отправлении французских военных, необходимо установить "крепкий мир".
"Если мы хотим не допустить приближения к нам линии фронта, нам понадобится мирный договор, гарантирующий, что Россия больше не будет нападать на Украину, чтобы агрессия не повторилась", – утверждает он.
Барро подчеркнул, что "нам придется предоставить гарантии, чтобы агрессия не повторилась".
"Какой будет форма этих гарантий? Пока что об этом говорить рано", – добавил он.
- 16 января 2025 года президент заявил, что говорить о численности миротворцев в Украине еще рано. Подробности следует обсудить с США.
- 22 января Зеленский сказал, что в миротворческой миссии должны быть американцы, поскольку без них, по его словам, никто не рискнет.
- После прекращения огня понадобится не менее 200 000 миротворцев из Европы, считает Зеленский.