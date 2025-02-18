Глава МИД Франции считает, что тема отправления миротворцев в Украину пока не актуальна

Жан-Ноэль Барро (Фото: Mohammed Badra/EPA)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что тема отправки европейских миротворцев в Украину сейчас не актуальна. Слова главы французского МИД приводит BFMTV.

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На следующий день после встречи европейских лидеров в Париже у Барро спросили о возможности отправки европейских войск в Украину с целью поддержания мира. По словам министра, сейчас этот вопрос не может задаваться в таком ключе.

"Это не тот вопрос, который нужно ставить сегодня. Пока рано об этом говорить. Этот вопрос возникнет, когда придет время, когда будет достигнут мир, чтобы его можно было гарантировать", – сказал он.

По мнению Барро, прежде чем возникнет вопрос о возможном отправлении французских военных, необходимо установить "крепкий мир".

"Если мы хотим не допустить приближения к нам линии фронта, нам понадобится мирный договор, гарантирующий, что Россия больше не будет нападать на Украину, чтобы агрессия не повторилась", – утверждает он.

Барро подчеркнул, что "нам придется предоставить гарантии, чтобы агрессия не повторилась".

"Какой будет форма этих гарантий? Пока что об этом говорить рано", – добавил он.