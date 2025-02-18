Глава МЗС Франції вважає, що тема відправлення миротворців до України наразі не актуальна

Жан-Ноель Барро (Фото: Mohammed Badra/EPA)

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що тема відправлення європейських миротворців до України зараз не актуальна. Слова очільника французького МЗС наводить BFMTV.

Наступного дня після зустрічі європейських лідерів у Парижі у Барро запитали про можливість відправлення європейських військ до України з метою підтримки миру. За словами міністра, наразі це питання не може ставитися в такому ключі.

"Це не те питання, яке потрібно ставити сьогодні. Поки рано про це говорити. Це питання постане, коли прийде час, коли буде досягнуто миру, щоб його можна було гарантувати", – сказав він.

На думку Барро, перш ніж виникне питання про можливе відправлення французьких військових, необхідно встановити "міцний мир".

"Якщо ми хочемо не допустити наближення до нас лінії фронту, нам знадобиться мирний договір, який гарантує, що Росія більше не буде нападати на Україну, щоб агресія не повторилася", – стверджує він.

Барро наголосив, що "нам доведеться надати гарантії, аби агресія не повторилася".

"Якою буде форма цих гарантій? Поки що про це говорити рано", – додав він.