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Глава МИД Литвы: Целью Запада должна быть именно победа Украины. Иначе выиграет Путин

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 17:26
Глава МИД Литвы: Целью Запада должна быть именно победа Украины. Иначе выиграет Путин - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что целью союзников должна быть победа Украины. Об этом он сообщил перед началом неформальной встречи министров иностранных дел Евросоюза в испанском Толедо, цитирует его Delfi.

По его словам, Западу стоит отказаться от фразы о том, что он будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, так как этого уже недостаточно. 

"Мы должны быть открытыми и ответить, какова наша цель в Украине. Мы должны быть очень конкретными. Мы должны быть с Украиной до победы Украины. Если мы не можем этого сказать, значит, мы думаем и о других вариантах. Единственный другой вариант — это победа Путина", — сказал Ландсбергис.

Он отметил, что победа россиян будет означать катастрофические последствия не только для Восточной Европы, но и всего мирового порядка. 

"Я думаю, никто не хочет увидеть, как побеждает Путин. Победа Путина означает катастрофу для Европы. Не только для моей страны, но и для других государств на восточном фланге, Черного моря, которое в принципе станет морем, контролируемым Россией", — подчеркнул министр.

Дипломат заявил, что союзники должны быть конкретными, планировать победу Украины и обеспечить ее всем необходимым для этого. 

  • 15 августа директор личного офиса генсека НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина якобы может получить членство в Альянсе в обмен на то, чтобы отдать часть территории РФ. Советник главы Офиса президента отреагировал в комментарии LIGA.net, что такое предложение "очень странное", а вместо этого можно увеличить военную помощь и "довести эту войну до единого справедливого финала".
  • На следующий день Йенсен заявил, что не должен был так говорить и это была ошибка.
  • 17 августа представитель администрации президента США Кирби ответил, что позиция о том, что Украина якобы может вступить в НАТО в обмен на территории, "неправильна".

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Дмитрий Гриниченко
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