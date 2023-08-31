Глава МИД Литвы: Целью Запада должна быть именно победа Украины. Иначе выиграет Путин

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что целью союзников должна быть победа Украины. Об этом он сообщил перед началом неформальной встречи министров иностранных дел Евросоюза в испанском Толедо, цитирует его Delfi.

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По его словам, Западу стоит отказаться от фразы о том, что он будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, так как этого уже недостаточно.

"Мы должны быть открытыми и ответить, какова наша цель в Украине. Мы должны быть очень конкретными. Мы должны быть с Украиной до победы Украины. Если мы не можем этого сказать, значит, мы думаем и о других вариантах. Единственный другой вариант — это победа Путина", — сказал Ландсбергис.

Он отметил, что победа россиян будет означать катастрофические последствия не только для Восточной Европы, но и всего мирового порядка.

"Я думаю, никто не хочет увидеть, как побеждает Путин. Победа Путина означает катастрофу для Европы. Не только для моей страны, но и для других государств на восточном фланге, Черного моря, которое в принципе станет морем, контролируемым Россией", — подчеркнул министр.

Дипломат заявил, что союзники должны быть конкретными, планировать победу Украины и обеспечить ее всем необходимым для этого.



15 августа директор личного офиса генсека НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина якобы может получить членство в Альянсе в обмен на то, чтобы отдать часть территории РФ. Советник главы Офиса президента отреагировал в комментарии LIGA.net , что такое предложение "очень странное", а вместо этого можно увеличить военную помощь и "довести эту войну до единого справедливого финала".

, что такое предложение "очень странное", а вместо этого можно увеличить военную помощь и "довести эту войну до единого справедливого финала". На следующий день Йенсен заявил, что не должен был так говорить и это была ошибка.

17 августа представитель администрации президента США Кирби ответил, что позиция о том, что Украина якобы может вступить в НАТО в обмен на территории, "неправильна".

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