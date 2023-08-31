Глава МЗС Литви: Метою Заходу має бути саме перемога України. Інакше виграє Путін і буде катастрофа

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що метою союзників має бути перемога України. Про це він повідомив перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в іспанському Толедо, цитує його Delfi.

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За його словами, Заходу варто відмовитися від фрази про те, що він підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно, оскільки цього вже недостатньо.

"Ми маємо бути відкритими та відповісти, якою є наша мета в Україні. Ми маємо бути дуже конкретними. Ми маємо бути з Україною до перемоги України. Якщо ми не можемо цього сказати – отже, думаємо і про інші варіанти. Єдиний інший варіант — це перемога Путіна", — сказав Ландсбергіс.

Він зазначив, що перемога росіян означатиме катастрофічні наслідки не лише для Східної Європи, а й для всього світового порядку.

"Я думаю, ніхто не хоче побачити, як перемагає Путін. Перемога Путіна означає катастрофу для Європи. Не тільки для моєї країни, а й для інших держав на східному фланзі, Чорного моря, яке в принципі стане морем, яке контролює Росія", — підкреслив міністр.

Дипломат заявив, що союзники мають бути конкретними, планувати перемогу України та забезпечити її всім необхідним для цього.

15 серпня директор особистого офісу генсека НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна нібито може отримати членство в Альянсі в обмін на те, щоб віддати частину території РФ. Радник глави Офісу президента відреагував в коментарі LIGA.net , що така пропозиція є "дуже дивною", а натомість можна збільшити військову допомогу та "довести цю війну до єдиного справедливого фіналу".

, що така пропозиція є "дуже дивною", а натомість можна збільшити військову допомогу та "довести цю війну до єдиного справедливого фіналу". Наступного дня Єнссен заявив, що не мав так говорити й це була помилка.

17 серпня представник адміністрації президента США Кірбі відповів, що позиція про те, що Україна нібито може вступити до НАТО в обмін на території, є "неправильною".

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