Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау рассказал о лжи главы МИД РФ Сергея Лаврова за девять дней до начала большой войны. Об этом он сообщил в эфире польского телевидения, цитирует его агенство PAP.

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По его словам, 15 февраля 2022 года Лавров уверял его, что нелегитимная Государственная дума России не будет "признавать" террористические организации ЛДНР.

Он отметил, что появился тогда в Москве, чтобы понять, будет ли большая война.

"На самом деле оказалось, что уже тогда были отданы приказы о вторжении в Украину, но формально никаких указаний на это не было", — сказал Рау.

Дипломат заявил, что у Польши уже тогда были данные спецслужб США и Британии, которые оказались весьма реалистичными.

"Трудно было поверить, что агрессия будет. Когда это произошло, то под руководством Польши нужно было обеспечить решительное осуждение", — резюмировал глава польского МИД.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко комментировал речь Лаврова на G20: "Российский искусственный интеллект параллельного импорта выступил на мероприятиях в Индии".

В этом году на встрече Большой двадцатки Лавров уже не пытался сбежать, когда участники саммита критиковали политику России. Глава европейской дипломатии Боррель считает, что это свидетельствует о "некоторых изменениях" в российской позиции.

Лавров имеет враждебные отношения с правдой, Россия сеет ложь во всем мире — Госдеп.

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Дмитро Гриниченко

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