Глава МИД Польши о лжи Лаврова: Уверял, что РФ не будет "признавать" террористов ЛДНР
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау рассказал о лжи главы МИД РФ Сергея Лаврова за девять дней до начала большой войны. Об этом он сообщил в эфире польского телевидения, цитирует его агенство PAP.
По его словам, 15 февраля 2022 года Лавров уверял его, что нелегитимная Государственная дума России не будет "признавать" террористические организации ЛДНР.
Он отметил, что появился тогда в Москве, чтобы понять, будет ли большая война.
"На самом деле оказалось, что уже тогда были отданы приказы о вторжении в Украину, но формально никаких указаний на это не было", — сказал Рау.
Дипломат заявил, что у Польши уже тогда были данные спецслужб США и Британии, которые оказались весьма реалистичными.
"Трудно было поверить, что агрессия будет. Когда это произошло, то под руководством Польши нужно было обеспечить решительное осуждение", — резюмировал глава польского МИД.
- Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко комментировал речь Лаврова на G20: "Российский искусственный интеллект параллельного импорта выступил на мероприятиях в Индии".
- В этом году на встрече Большой двадцатки Лавров уже не пытался сбежать, когда участники саммита критиковали политику России. Глава европейской дипломатии Боррель считает, что это свидетельствует о "некоторых изменениях" в российской позиции.
- Лавров имеет враждебные отношения с правдой, Россия сеет ложь во всем мире — Госдеп.
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