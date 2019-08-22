Глава МИД Германии сказал, когда может быть прогресс по Донбассу

Хайко Маас (фото - скриншот видео)

Перспективы мирного урегулирования конфликта на востоке Украины могут появиться в сентябре - после того, как будет сформировано новое правительство страны. Об этом заявил в среду, 21 августа, министр иностранных дел Германии Хайко Маас по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Москве, сообщает Deutsche Welle.

Маас отметил, что для мирного урегулирования в Донбассе необходимы конструктивные шаги с обеих сторон. "Освобождение украинских моряков могло бы стать важным вкладом России в мирном урегулировании на Донбассе", - подчеркнул Маас.

21 августа Лавров , отвечая на вопрос о возможном в этом месяце освобождении Россией украинских политзаключенных, сказал, что для этого необходимо согласовать ряд вопросов.

По сообщениям российских СМИ, Россия и Украина в ближайшие недели могут провести обмен пленными

Читайте также: Глава МИД Германии летит к Лаврову: что будут обсуждать