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Глава МИД Германии сказал, когда может быть прогресс по Донбассу

Глава МИД Германии сказал, когда может быть прогресс по Донбассу - Фото
Хайко Маас (фото - скриншот видео)
22.08.2019, 06:43

Хайко Масс прокомментировал возможность наступления мира в Донбассе за пять лет гибридной войны

Перспективы мирного урегулирования конфликта на востоке Украины могут появиться в сентябре - после того, как будет сформировано новое правительство страны. Об этом заявил в среду, 21 августа, министр иностранных дел Германии Хайко Маас по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Москве, сообщает Deutsche Welle.

Маас отметил, что для мирного урегулирования в Донбассе необходимы конструктивные шаги с обеих сторон. "Освобождение украинских моряков могло бы стать важным вкладом России в мирном урегулировании на Донбассе", - подчеркнул Маас.

  • 21 августа Лавров, отвечая на вопрос о возможном в этом месяце освобождении Россией украинских политзаключенных, сказал, что для этого необходимо согласовать ряд вопросов.
  • По сообщениям российских СМИ, Россия и Украина в ближайшие недели могут провести обмен пленными. 

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Cергей Лавров Маас Донбасс мир
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