Глава Нацполиции против легализации огнестрельного оружия до его полного учета у граждан

По мнению главы Нацполиции Игоря Клименко, начинать говорить о легализации огнестрельного оружия стоит не раньше, чем будет проведен его учет на руках у граждан. Такую точку зрения он высказал в эфире общенационального телемарафона.

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Чиновник заявил, что его позиция якобы совпадает с позицией Нацполиции.

"Сначала мы должны все оружие, которое было легально выдано нашим гражданам, после войны поставить на учет (мы его ставим на учет и во время войны). Неучтенное оружие мы разыскиваем. И только после этого – это мое мнение – мы можем приступать к широкой дискуссии о легализации короткоствольного оружия", – сказал Клименко.

По его данным, сейчас на территории Украины – около 700 блокпостов, где в том числе продолжают изымать нелегальное оружие у граждан. Более того, половина всего изъятого оружия – с блокпостов.

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Интервьюер спросил главу Нацполиции, как ему результаты опроса граждан о владении оружием из Дии (почти 59% украинцев – за свободное владение оружием для самозащиты, около 20% – для спецнужд, и остальные – против права на владение оружием).

Клименко ответил: "Участвовавшим в опросе задаю вопрос: вы готовы, когда гражданин Украины будет идти с оружием, например, по Крещатику? Вы будете чувствовать себя в безопасности?" По его словам, он "получил неоднозначные ответы".

Евгений Пилипенко

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