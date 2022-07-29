Глава Нацполиции против легализации огнестрельного оружия до его полного учета у граждан
По мнению главы Нацполиции Игоря Клименко, начинать говорить о легализации огнестрельного оружия стоит не раньше, чем будет проведен его учет на руках у граждан. Такую точку зрения он высказал в эфире общенационального телемарафона.
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Чиновник заявил, что его позиция якобы совпадает с позицией Нацполиции.
"Сначала мы должны все оружие, которое было легально выдано нашим гражданам, после войны поставить на учет (мы его ставим на учет и во время войны). Неучтенное оружие мы разыскиваем. И только после этого – это мое мнение – мы можем приступать к широкой дискуссии о легализации короткоствольного оружия", – сказал Клименко.
По его данным, сейчас на территории Украины – около 700 блокпостов, где в том числе продолжают изымать нелегальное оружие у граждан. Более того, половина всего изъятого оружия – с блокпостов.
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Интервьюер спросил главу Нацполиции, как ему результаты опроса граждан о владении оружием из Дии (почти 59% украинцев – за свободное владение оружием для самозащиты, около 20% – для спецнужд, и остальные – против права на владение оружием).
Клименко ответил: "Участвовавшим в опросе задаю вопрос: вы готовы, когда гражданин Украины будет идти с оружием, например, по Крещатику? Вы будете чувствовать себя в безопасности?" По его словам, он "получил неоднозначные ответы".
- В начале сентября 2019 года президент Зеленский негативно ответил на петицию о легализации оружия, заявив, что в воюющей стране "это преждевременно".
- 20 января 2021 года законопроект об обороте гражданского оружия был одобрен в профильном комитете, но в марте того же года Рада не смогла принять в первом чтении №4335.
- Как и Аваков, нынешний глава МВД Монастырский выступает против легализации огнестрельного оружия. Так было осенью 2021 года, сейчас его мнение на эту тему неизвестно.
- За несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину глава Минобороны Резников выступил за легализацию короткоствольного оружия. Он поднял эту тему и в конце мая: "Война. Надо принять давно назревшие решения".
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