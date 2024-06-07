Глава Пентагона о разрешении США наносить удары по РФ: Это принесет Украине много пользы

Ллойд Остин (Фото: Пентагон)

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что предоставление разрешения украинским военным наносить удары американским вооружением по целям на территории России принесет Украине много пользы в будущем. Такое мнение глава американского оборонного ведомства озвучил в интервью изданию CNN.

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"Что мы сделали — это предоставили Украине возможность противостоять огню, стрелять в ответ по тем российским войскам, которые стреляют по ним, и иметь возможность выводить из строя их артиллерийские батареи, когда они стреляют по украинцам", – заявил Остин.

В материале CNN говорится, что комментарий главы Пентагона прозвучал через несколько дней после того, как президент США Джо Байден дал Украине разрешение наносить удары американским вооружением по военным целям на территории России. Однако разрешение ограничивается целями у границы с Харьковом, где российские войска сосредоточили свои усилия, пишут журналисты.

31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по РФ.

The Wall Street Journal написал, что на ракеты ATACMS запрет сохраняется до сих пор.

5 июня в Белом доме заявили, что у Украины никогда не было ограничений от США на сбивание российской авиации, даже если она находится на территории РФ.

6 июня Байден сказал, что Киев может использовать американское оружие для ударов вблизи границы по российскому вооружению, когда РФ использует его для атак по конкретным целям в Украине.

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