Глава Пентагону про дозвіл США завдавати ударів по Росії: Це принесе Україні багато користі

Ллойд Остін (Фото: Пентагон)

Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що надання дозволу українським військовим завдавати ударів американським озброєнням по цілях на території Росії принесе Україні багато користі у майбутньому. Таку думку глава американського оборонного відомства висловив в інтерв’ю виданню CNN.

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"Що ми зробили — це надали Україні можливість протистояти вогню, стріляти у відповідь по тих російських військах, які стріляють по них, і мати можливість виводити з ладу їхні артилерійські батареї, коли вони стріляють по українцях", – заявив Остін.

У матеріалі CNN йдеться, що коментар глави Пентагону прозвучав через декілька днів після того, як президент США Джо Байден дав Україні дозвіл на завдання ударів американським озброєнням по військових цілях на території Росії. Однак дозвіл обмежується цілями поблизу кордону з Харковом, де російські війська зосередили свої зусилля, пишуть журналісти.

31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Байден дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ.

The Wall Street Journal написав, що на ракети ATACMS заборона зберігається і досі.

5 червня у Білому домі заявили, що Україна ніколи не мала обмежень від США у збитті російської авіації, навіть якщо вона знаходиться на території РФ.

6 червня Байден сказав, що Київ може використовувати американську зброю для ударів поблизу кордону по російському озброєнню, коли РФ використовує його для атак по конкретних цілях в Україні.

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