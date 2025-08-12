Глава Пентагона: Во время переговоров будут уступки, которыми никто не будет доволен

Пит Хегсет (Фото: EPA)

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американский президент Дональд Трамп создал условия для возможного мирного соглашения с российским диктатором Владимиром Путиным, однако "будут уступки", которыми "никто не будет доволен". Об этом он сказал в эфире Fox News.

По словам Хегсета, на этапе переговоров могут быть и, вероятно, будут – обмены территориями.

Читайте также Много шума из Москвы: быть переговорам или не быть

"Будут уступки. Никто не будет доволен. Но если кто-то и сможет это сделать, то это президент Трамп", – сказал он.

Министр также добавил, что Трамп уже изменил правила игры, в частности, по его словам, он создал условия для возможного мирного урегулирования, что было его целью с самого начала.

"Я не думаю, что Владимир Путин согласился бы на встречу, если бы не почувствовал этого давления. И я думаю, что есть шанс," – заявил Хегсет.

Относительно своего присутствия во время встречи на Аляске министр обороны ответил, что его визит возможен, если это позволит рабочий календарь.