Глава Пентагона: Во время переговоров будут уступки, которыми никто не будет доволен
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американский президент Дональд Трамп создал условия для возможного мирного соглашения с российским диктатором Владимиром Путиным, однако "будут уступки", которыми "никто не будет доволен". Об этом он сказал в эфире Fox News.
По словам Хегсета, на этапе переговоров могут быть и, вероятно, будут – обмены территориями.
"Будут уступки. Никто не будет доволен. Но если кто-то и сможет это сделать, то это президент Трамп", – сказал он.
Министр также добавил, что Трамп уже изменил правила игры, в частности, по его словам, он создал условия для возможного мирного урегулирования, что было его целью с самого начала.
"Я не думаю, что Владимир Путин согласился бы на встречу, если бы не почувствовал этого давления. И я думаю, что есть шанс," – заявил Хегсет.
Относительно своего присутствия во время встречи на Аляске министр обороны ответил, что его визит возможен, если это позволит рабочий календарь.
- 9 августа Трамп сообщил, что договорился о встрече с Путиным на Аляске 15 августа.
- 11 августа Трамп заявил, что в рамках "обмена" его государство попытается вернуть Украине "некоторые важные территории", оккупированные РФ, упомянув о захваченной береговой линии страны.
- В этот же день президент Зеленский сообщил, что российский диктатор Путин не готовится к прекращению огня и войны, а взамен оккупанты перемещают войска для новых наступлений. Также глава Украины отметил, что сначала нужно достичь перемирия, а потом искать дипломатическое решение.
