Очільник Пентагону: Під час переговорів будуть поступки, якими ніхто не буде задоволений

За словами міністра оборони США, на етапі переговорів, ймовірно, будуть обміни територіями

Піт Гегсет (Фото: EPA)

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що американський президент Дональд Трамп створив умови для можливої мирної угоди з російським диктатором Володимиром Путіним, проте "будуть поступки", якими "ніхто не буде задоволений". Про це він сказав в ефірі Fox News.

За словами Гегсета, на етапі переговорів можуть бути й, імовірно, будуть – обміни територіями.

Читайте також Багато галасу з Москви: бути переговорам чи не бути

"Будуть поступки. Ніхто не буде задоволений. Але якщо хтось і зможе це зробити, то це президент Трамп", – сказав він.

Міністр також додав, що Трамп уже змінив правила гри, зокрема, за його словами, він створив умови для можливого мирного врегулювання, що було його метою від самого початку.

"Я не думаю, що Володимир Путін погодився б на зустріч, якби не відчув цього тиску. І я думаю, що є шанс", – заявив Гегсет.

Щодо своєї присутності під час зустрічі на Алясці міністр оборони відповів, що його візит можливий, якщо це дозволить робочий календар.