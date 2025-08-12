Очільник Пентагону: Під час переговорів будуть поступки, якими ніхто не буде задоволений
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що американський президент Дональд Трамп створив умови для можливої мирної угоди з російським диктатором Володимиром Путіним, проте "будуть поступки", якими "ніхто не буде задоволений". Про це він сказав в ефірі Fox News.
За словами Гегсета, на етапі переговорів можуть бути й, імовірно, будуть – обміни територіями.
"Будуть поступки. Ніхто не буде задоволений. Але якщо хтось і зможе це зробити, то це президент Трамп", – сказав він.
Міністр також додав, що Трамп уже змінив правила гри, зокрема, за його словами, він створив умови для можливого мирного врегулювання, що було його метою від самого початку.
"Я не думаю, що Володимир Путін погодився б на зустріч, якби не відчув цього тиску. І я думаю, що є шанс", – заявив Гегсет.
Щодо своєї присутності під час зустрічі на Алясці міністр оборони відповів, що його візит можливий, якщо це дозволить робочий календар.
- 9 серпня Трамп повідомив, що домовився про зустріч із Путіним на Алясці 15 серпня.
- 11 серпня Трамп заявив, що у межах "обміну" його держава спробує повернути Україні "деякі важливі території", окуповані РФ, згадавши про захоплену берегову лінію країни.
- Цього ж дня президент Зеленський повідомив, що російський диктатор Путін не готується до припинення вогню та війни, а натомість окупанти переміщують війська для нових наступів. Також глава України зазначив, що спочатку потрібно досягти перемир'я, а потім шукати дипломатичного рішення.
