Глава ВАКС говорит, что была с Тупицким и Вовком на одном вечере, но не общалась с ними
Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич утверждает, что была на неформальной встрече в Киевском институте интеллектуальной собственности и права в тот вечер, когда там находились глава Конституционного суда Александр Тупицкий и председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк. При этом, по ее словам, она не общалась с ними. Об этом Танасевич заявила в комментарии Transparency International.
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"Личного общения моего с теми лицами, которых вы отметили (Вовк и Тупицкий – ред.), во время этого мероприятия не было. Более того, этого общения никогда не было, я лично не знакома и лично не общаюсь", – сказала Танасевич.
Она отметила, что спрогнозировать то, с "кем ее сведет судьба" невозможно, а Тупицкого и Вовка она сначала не заметила.
По словам Танасевич, она приехала в учебное заведение на встречу о проведении онлайн-лекций. После этого ее проинформировали, что в институте проходит "мероприятие, на котором имеет место неформальное общение профессионального юридического сообщества".
"Я дала согласие (руководителю института – ред.) зайти поздороваться. Я зашла в помещение, поздоровалась, мы пообщались на человеческие обычные темы, которые абсолютно не связаны с моей профессиональной деятельностью. После этого я сообщила, что мне нужно ехать, потому что дома меня ждет семья. Мне предложили поприветствовать присутствующих – я пожелала добра и здоровья всем на следующий год и поехала домой сразу", – добавила глава ВАКС.
- В мае 2019 года стало известно, что Танасевич задекларировала 24 земельных участка по 20000-80000 кв м, две квартиры в Харькове и три коммерческие фирмы.
- 14 января 2020 года журналисты сообщили, что Танасевич была в одном из университетов Киева в тот вечер, когда там были Вовк и Тупицкий.
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