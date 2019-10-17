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Глава Верховного суда: Идет бешеное давление и запугивание судей

Глава Верховного суда: Идет бешеное давление и запугивание судей - Фото
Валентина Данишевская (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.10.2019, 08:07

По словам Данишевской, большинство судов работает на треть от комплекта - не хватает 2000 судей, а сокращения приведут к задержкам с решениями судов

Судебная реформа президента Владимира Зеленского "может уничтожить независимость судебной системы и перегрузит суды". Более того, ее проводят якобы не только законным способом, заявила агентству Радио Свобода глава Верховного суда Валентина Данишевская.

Она утверждает, что происходящее - не судебная реформа, так как ей должен предшествовать анализ того, что уже сделано, какие проблемы существуют, "увидеть несколько альтернатив" решения проблем.

"...А затем в сотрудничестве с судебной ветвью власти найти лучшие пути, чтобы преодолеть существующие вызовы и улучшить судопроизводство, а не наоборот - создать условия для того, чтобы судебная система не смогла предоставить обществу ожидаемые услуги", - пояснила Данишевская.

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Она посетовала, что на рассмотрении в ВС находится "огромное количество дел", вдобавок ежедневно поступает 360 обращений, и уменьшение числа судей с 200 до 100 этому не помогает.

"То, что происходит с судебной системой, с судами, такое бешеное давление, оказываемое на суд, не дает мне возможности прогнозировать, что будет дальше. Воздействие идет не только через закон. Запугивание судей, запугивание Высшего совета правосудия перезагрузкой может привести к любым результатам", - говорит председатель ВС.

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