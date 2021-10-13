UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Голосование по первому вице-спикеру Рады пройдет во вторник – Стефанчук

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 14:35
Голосование по первому вице-спикеру Рады пройдет во вторник – Стефанчук - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Верховная Рада планирует избрать первого вице-спикера во вторник, 19 октября. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы остановили работу в пятницу, во вторник мы сразу начнем с продолжения этого вопроса. Я думаю, он займет где-то час-полтора, и после этого мы можем получить первого вице-спикера", – заявил Стефанчук.

На должность первого вице-спикера предложены две кандидатуры: Слуга народа выдвинула лидера партии нардепа Александра Корниенко, Евросолидарность выдвинула нардепа Софию Федину.

После обсуждения кандидатур пройдет рейтинговое голосование. Кандидатура, получившая наибольшее число голосов, будет предложена на утверждение Раде. Для назначения первого вице-спикера понадобится 226 голосов.

  • Конфликт между руководством фракции СН и бывшим спикером парламента Дмитрием Разумковым возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
  • 2 октября 2021 года в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады. 
  • 7 октября Рада проголосовала за отставку Разумкова.
  • 8 октября спикером Рады был избран Руслан Стефанчук, он освободил должность первого вице-спикера.

Читайте также: Монобольшинство не прошло испытание Разумковым. Как Рада избавилась от спикера

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада Александр Корниенко Руслан Стефанчук первый вице-спикер София Федина
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 