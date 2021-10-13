Голосование по первому вице-спикеру Рады пройдет во вторник – Стефанчук

Верховная Рада планирует избрать первого вице-спикера во вторник, 19 октября. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Руслан Стефанчук.

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"Мы остановили работу в пятницу, во вторник мы сразу начнем с продолжения этого вопроса. Я думаю, он займет где-то час-полтора, и после этого мы можем получить первого вице-спикера", – заявил Стефанчук.

На должность первого вице-спикера предложены две кандидатуры: Слуга народа выдвинула лидера партии нардепа Александра Корниенко, Евросолидарность выдвинула нардепа Софию Федину.

После обсуждения кандидатур пройдет рейтинговое голосование. Кандидатура, получившая наибольшее число голосов, будет предложена на утверждение Раде. Для назначения первого вице-спикера понадобится 226 голосов.

Конфликт между руководством фракции СН и бывшим спикером парламента Дмитрием Разумковым возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".

2 октября 2021 года в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады.

7 октября Рада проголосовала за отставку Разумкова.

8 октября спикером Рады был избран Руслан Стефанчук, он освободил должность первого вице-спикера.

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Денис Юдин

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