Гончарук: Отставок не планируем, евроинтеграцию продолжаем

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что отставок в правительстве не планируется. Об этом он заявил во время выступления на "украинском ланче" на форуме в Давосе.

"Правительство никуда не уходит, мы не планируем никаких отставок. Это слухи. Вокруг правительства идет много манипуляций, провокаций, сливов, грязной игры. Их позволяют себе группы влияния, которым некомфортно работать с честным правительством", - сказал он.

При этом он добавил, что Кабмин будет работать в заданном курсе. "Это евроинтеграция, борьба с коррупцией открытость миру, упрощение процедур", - подчеркнул премьер.

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