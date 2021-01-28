Google заблокировал украинского экс-дипломата, участника кампании против Байдена
28.01.2021, 18:42
Андрей Телиженко (Фото – скриншот из видео Свободный – Youtube)
Google заблокировал аккаунт бывшего дипломата, политолога Андрея Телиженко, который, по информации США, участвовал в распространении ложной информации о Джо Байдене, за что был подвергнут санкциям. Об этом сам Телиженко сообщил в Facebook.
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"Свобода и демократия в действии от большевистского режима администрации Байдена. Мы будем продолжать на независимых платформах Telegram" — написал он.
- Телиженко связывают с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани: в начале декабря 2019 года они вместе ездили в Венгрию и Украину, где брали интервью у экс-генпрокуроров Юрия Луценко и Виктора Шокина для телепрограммы на консервативном кабельном канале, стремящемся подорвать процедуру импичмента Трампа.
- В октябре 2020 года Госдепартамент США аннулировал американскую визу Телиженко.
- 23 октября Facebook и Twitter удалили его аккаунты. Сейчас он завел новую страницу на Facebook.
- 11 января 2021 года США, наряду с Дубинским, Деркачем и другими, ввели санкции против Телиженко.
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