Google заблокировал украинского экс-дипломата, участника кампании против Байдена

Google заблокировал аккаунт бывшего дипломата, политолога Андрея Телиженко, который, по информации США, участвовал в распространении ложной информации о Джо Байдене, за что был подвергнут санкциям. Об этом сам Телиженко сообщил в Facebook.

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"Свобода и демократия в действии от большевистского режима администрации Байдена. Мы будем продолжать на независимых платформах Telegram" — написал он.

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Вадим Ребрина

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