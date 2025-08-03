Госдеп: США хотят и в дальше стоять бок о бок с Украиной и не отвернутся в момент нужды
Соединенные Штаты хотят "и в дальнейшем стоять бок о бок с Украиной", поскольку та выступает за прекращение огня, и не собираются отворачиваться "в этот момент необходимости", заявила заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Миньон Хьюстон. Об этом чиновница рассказала в интервью эстонскому медиа Postimees, фрагмент которого опубликовала пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.
"Что ж, я хочу четко заявить, что эта администрация не стремится к быстрому решению [войны] – эта администрация стремится к долговременному, устойчивому миру в регионе. Мы хотим и в дальнейшем стоять бок о бок с Украиной, поскольку она призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое остановит любые нападения на гражданское население и критическую инфраструктуру", – заявила Хьюстон.
По ее словам, США понимают, и президент Дональд Трамп четко заявил, что для достижения этой цели необходимо продолжение прямых переговоров между Украиной и РФ, как это было в Стамбуле.
"Мы должны продолжать добиваться всеобъемлющего, безусловного прекращения огня, которое приведет к мирному урегулированию. Государственный секретарь [Марко Рубио] неоднократно заявлял, что это означает, что обе стороны, возможно, должны принять решения, которые они готовы и способны принять, и которые приведут к миру, безопасности и процветанию для их граждан", – отметила чиновница.
Она добавила, что Штаты "прочно стоят на позиции обеспечения длительного мира... и не отвернутся в этот момент необходимости".
- 28 июля Трамп сократил свой 50-дневный ультиматум для Путина: теперь он дал диктатору "10 или 12 дней" на заключение мирного соглашения, иначе будут применены вторичные пошлины для покупателей российских ресурсов.
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- 31 июля американский дипломат Келли сказал, что соглашение между Россией и Украиной должна быть достигнута до 8 августа, иначе Штаты будут готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира.
- Посол Штатов при НАТО заявил, что если Вашингтон введет ранее анонсированные санкции против России и ее торговых партнеров, то ее способность финансировать войну закончится.
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