Госдеп: США хотят и в дальше стоять бок о бок с Украиной и не отвернутся в момент нужды

Госдеп США (Фото: Depositphotos)

Соединенные Штаты хотят "и в дальнейшем стоять бок о бок с Украиной", поскольку та выступает за прекращение огня, и не собираются отворачиваться "в этот момент необходимости", заявила заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Миньон Хьюстон. Об этом чиновница рассказала в интервью эстонскому медиа Postimees, фрагмент которого опубликовала пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

"Что ж, я хочу четко заявить, что эта администрация не стремится к быстрому решению [войны] – эта администрация стремится к долговременному, устойчивому миру в регионе. Мы хотим и в дальнейшем стоять бок о бок с Украиной, поскольку она призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое остановит любые нападения на гражданское население и критическую инфраструктуру", – заявила Хьюстон.

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По ее словам, США понимают, и президент Дональд Трамп четко заявил, что для достижения этой цели необходимо продолжение прямых переговоров между Украиной и РФ, как это было в Стамбуле.

"Мы должны продолжать добиваться всеобъемлющего, безусловного прекращения огня, которое приведет к мирному урегулированию. Государственный секретарь [Марко Рубио] неоднократно заявлял, что это означает, что обе стороны, возможно, должны принять решения, которые они готовы и способны принять, и которые приведут к миру, безопасности и процветанию для их граждан", – отметила чиновница.

Она добавила, что Штаты "прочно стоят на позиции обеспечения длительного мира... и не отвернутся в этот момент необходимости".