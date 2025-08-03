Держдеп: США хочуть і надалі стояти пліч-о-пліч з Україною і не відвернуться у момент потреби
Сполучені Штати хочуть "і надалі стояти пліч-о-пліч з Україною", оскільки та виступає за припинення вогню, й не збираються відвертатися "у в цей момент потреби", заявила заступниця речниці Державного департаменту США Міньйон Г’юстон. Про це чиновниця розповіла в інтерв'ю естонському медіа Postimees, фрагмент якого опублікувала прессекретарка Держдепу Теммі Брюс.
"Що ж, я хочу чітко заявити, що ця адміністрація не прагне швидкого вирішення [війни] – ця адміністрація прагне довготривалого, стійкого миру в регіоні. Ми хочемо і надалі стояти пліч-о-пліч з Україною, оскільки вона закликає до всеосяжного, повного припинення вогню, яке зупинить будь-які напади на цивільне населення та критичну інфраструктуру", – заявила Г’юстон.
За її словами, США розуміють, і президент Дональд Трамп чітко заявив, що для досягнення цієї мети необхідно продовження прямих переговорів між Україною та РФ, як це було у Стамбулі.
"Ми маємо продовжувати домагатися всеосяжного, безумовного припинення вогню, яке призведе до мирного врегулювання. Державний секретар [Марко Рубіо] неодноразово заявляв, що це означає, що обидві сторони, можливо, повинні ухвалити рішення, які вони готові і здатні прийняти, і які призведуть до миру, безпеки та процвітання для їхніх громадян", – зазначила посадовиця.
Вона додала, що Штати "міцно стоять на позиції забезпечення тривалого миру... й не відвернуться в цей момент потреби".
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- Уже наступного дня президент США заявив, що у Путіна є 10 днів для закінчення війни проти України. Водночас глава Штатів вважає, що врегулювання війни в Україні займе ще багато часу.
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- Посол Штатів при НАТО заявив, що якщо Вашингтон запровадить раніше анонсовані санкції проти Росії та її торговельних партнерів, то її здатність фінансувати війну закінчиться.
- 2 серпня видання The Hill повідомило, що американський сенат збирається піти на літні канікули, не ухваливши законопроєкт про введення санкцій проти Росії – це дає Трампу виняткове право самостійно ухвалювати це рішення.
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