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Госдеп США об американских компонентах в "шахедах": мы знаем, будут дополнительные шаги

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 17:53
Госдеп США об американских компонентах в
Нед Прайс (Фото - EPA)

Государственный департамент США в курсе сообщений, что при изготовлении иранских дронов-камикадзе используются компоненты  американского производства, и рассматривает вариант введения дополнительных экспортных ограничений. Об этом сказал на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.

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Прайс заявил, что внимание Госдепа "сосредоточено" на том, чтобы "систематически лишать Россию ресурсов, необходимых ей для ведения жестокой агрессивной войны против народа Украины". Поэтому сообщения о том, что Иран смог получить необходимые компоненты из западных стран, даже включая Соединенные Штаты, "внимательно изучаются".

Он подчеркнул, что особенно важно гарантировать, чтобы частные компании могли отслеживать цепочки поставок их продукции.

"Если мы можем предпринять дополнительные шаги, в том числе дополнительные экспортные ограничения, мы их внимательно рассмотрим", – сказал Прайс.

4 января сообщалось, что при изготовлении иранского дрона Shahed-136, который был сбит ПВО Украины осенью 2022 года, использовались десятки компонентов американского производства. Из 52 компонентов 40 были произведены 13 различными американскими компаниями, остальные 12 компонентов были изготовлены компаниями из Канады, Швейцарии, Японии, Тайваня и Китая.

  • До начала ноября Иран отрицал, что передавал РФ дроны, но 9 ноября глава МИД страны признал поставки. Это якобы было еще до 24 февраля и "в небольших количествах". Президент Зеленский назвал это ложью.
  • После обвинений в поддержке оккупантов власти Ирана начали угрожать Зеленскому.
  • По данным ГУР, Россия купила у Ирана 1700 дронов-камикадзе Shahed-136 и получает их траншами.
Сергій Бережний
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госдеп сша Иран Нед Прайс Shahed-136 дроны-камикадзе
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