Госдеп США одобрил продажу Украине оружия на $322 млн: что в списке

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Государственный департамент Соединенных Штатов согласовал продажу Украине двух пакетов оружия на общую сумму $322 млн. Соответствующие документы обнародованы на сайте Пентагона.

В первом пакете на сумму $172 млн речь идет о продаже Украине ракетной системы HAWK Phase III и сопутствующего оборудования.

В перечне - запчасти к системе, услуги по ремонту, испытательное и вспомогательное оборудование, запчасти к ракетам MIM-23 HAWK и тому подобное.

"Агентство по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности предоставило необходимую сертификацию, сообщив об этом Конгрессу", — отмечается в сообщении.

Еще один пакет на $150 млн предусматривает продажу в Украине боевых машин пехоты Bradley, средств технического обслуживания и ремонта, а также связанного с ними оборудования.

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