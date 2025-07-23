Держдеп США схвалив продаж Україні зброї на $322 млн: що у списку
Державний департамент Сполучених Штатів погодив продаж Україні двох пакетів зброї на загальну суму $322 млн. Відповідні документи оприлюднені на сайті Пентагону.
У першому пакеті на суму $172 млн йдеться про продаж Україні ракетної системи HAWK Phase III та супутнього обладнання.
У переліку – запчастини до системи, послуги з ремонту, випробувальне та допоміжне обладнання, запчастини до ракет MIM-23 HAWK тощо.
"Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши про це Конгрес", – зазначається у повідомленні.
Ще один пакет на $150 млн передбачає продаж Україні бойових машин піхоти Bradley, засобів технічного обслуговування та ремонту, а також пов'язаного з ними обладнання.
У США зазначили, що ця зброя покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам.
- Під час зустрічі з генсеком НАТО 14 липня Трамп заявив, що Альянс та Штати уклали угоду щодо постачання зброї для України коштом Європи.
- Видання Axios писало, що у першу хвилю США продадуть союзникам по НАТО зброю на приблизно $10 млрд, яку ті передадуть Україні.
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