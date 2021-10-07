ГПСУ расследует выезд Саакашвили из Украины. Отстранены ряд пограничников

Госпогранслужба расследует, как третий президент Грузии и глава Исполкома реформ Михеил Саакашвили покинул Украину. На время расследования отстранены некоторые пограничники, сообщил LIGA.net спикер ГПСУ Андрей Демченко.

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По его словам, ГПСУ проводит служебную проверку из-за ситуации с Саакашвили: расследуются обстоятельства и факт пересечения границы Украины.

"Подробно проверяется вся информация, каким образом он выехал за пределы Украины", – добавил Демченко.

Он также сказал, что на время расследования отстранены ряд служащих Южного регионального управления Госпогранслужбы.

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.

1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию и снял видео якобы из Батуми.

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Марк Сировой

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