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ГПСУ расследует выезд Саакашвили из Украины. Отстранены ряд пограничников

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 14:53
ГПСУ расследует выезд Саакашвили из Украины. Отстранены ряд пограничников - Фото
Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Госпогранслужба расследует, как третий президент Грузии и глава Исполкома реформ Михеил Саакашвили покинул Украину. На время расследования отстранены некоторые пограничники, сообщил LIGA.net спикер ГПСУ Андрей Демченко.

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По его словам, ГПСУ проводит служебную проверку из-за ситуации с Саакашвили: расследуются обстоятельства и факт пересечения границы Украины.

"Подробно проверяется вся информация, каким образом он выехал за пределы Украины", – добавил Демченко.

Он также сказал, что на время расследования отстранены ряд служащих Южного регионального управления Госпогранслужбы.

  • 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии. 

Читайте также: Об экстрадиции Саакашвили в Украину не может быть и речи, это абсурдно – глава МИД Грузии

Марк Сировой
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Михеил Саакашвили пограничники госпогранслужба
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