ГПСУ расследует выезд Саакашвили из Украины. Отстранены ряд пограничников
07.10.2021, 14:53
Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Госпогранслужба расследует, как третий президент Грузии и глава Исполкома реформ Михеил Саакашвили покинул Украину. На время расследования отстранены некоторые пограничники, сообщил LIGA.net спикер ГПСУ Андрей Демченко.
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По его словам, ГПСУ проводит служебную проверку из-за ситуации с Саакашвили: расследуются обстоятельства и факт пересечения границы Украины.
"Подробно проверяется вся информация, каким образом он выехал за пределы Украины", – добавил Демченко.
Он также сказал, что на время расследования отстранены ряд служащих Южного регионального управления Госпогранслужбы.
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
- 1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию и снял видео якобы из Батуми.
- В МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал госграницу Грузии и вообще не покидал территорию Украины. Но позже в тот же день Саакашвили задержали в Тбилиси. Он объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили.
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