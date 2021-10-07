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Об экстрадиции Саакашвили в Украину не может быть и речи, это абсурдно – глава МИД Грузии

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 07:42
Об экстрадиции Саакашвили в Украину не может быть и речи, это абсурдно – глава МИД Грузии - Фото
Михеил Саакашвили (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Экстрадиция в Украину третьего задержанного в Тбилиси президента Грузии Михеила Саакашвили юридически невозможна, обсуждать это – абсурдно. Об этом заявил Рустави-2 министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

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"Об экстрадиции речи не идет, абсурдно обсуждать это вообще, потому что юридически об этом не может быть и речи", – сказал он.

При этом Залкалиани отметил, что Саакашвили мог не только незаконно въехать в Грузии, но и нелегально покинуть Украину.

Глава МИД Грузии говорит, что не общался по этому вопросу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой лично. Однако Украине передали всю информацию о задержании Саакашвили на уровне посольств.

  • 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии. 

Читайте также: Кулеба о Саакашвили: Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду

Марк Сировой
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Михеил Саакашвили экстрадиция дмитрий кулеба Давид Залкалиани
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