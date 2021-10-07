Об экстрадиции Саакашвили в Украину не может быть и речи, это абсурдно – глава МИД Грузии
Экстрадиция в Украину третьего задержанного в Тбилиси президента Грузии Михеила Саакашвили юридически невозможна, обсуждать это – абсурдно. Об этом заявил Рустави-2 министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Об экстрадиции речи не идет, абсурдно обсуждать это вообще, потому что юридически об этом не может быть и речи", – сказал он.
При этом Залкалиани отметил, что Саакашвили мог не только незаконно въехать в Грузии, но и нелегально покинуть Украину.
Глава МИД Грузии говорит, что не общался по этому вопросу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой лично. Однако Украине передали всю информацию о задержании Саакашвили на уровне посольств.
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
- 1 октября Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию и снял видео якобы из Батуми.
- В МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал госграницу Грузии и вообще не покидал территорию Украины. Но позже в тот же день Саакашвили задержали в Тбилиси. Он объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили.
Читайте также: Кулеба о Саакашвили: Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду
Комментарии