ГПУ анонсировала совещание по делу о поджоге дома Гонтаревой

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Генпрокуратуре 18 сентября пройдет совещание прокуроров и следователей из-за поджога дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, проведет его генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Об этом вечером во вторник сообщила пресс-служба ГПУ.

Цель совещания, отметили в ведомстве, - быстрое и эффективное расследование преступления.

"Сейчас под руководством прокуратуры полицией проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление действительных обстоятельств пожара и проверку всех возможных версий по делу", - заявили в ГПУ.

И напомнили, что расследование уголовного дела взято на контроль руководства Генпрокуратуры.

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