Москве стоит вскоре связаться со странами-покупателями ее ресурсов, чтобы узнать, разделяют ли они ее "легкомысленную позицию", заявил сенатор

Линдси Грэм (Фото: ALLISON DINNER / EPA)

Россия действительно "научилась жить" с санкциями, однако новыми тарифами против покупателей ее ресурсов президент США Дональд Трамп "меняет правила игры", считает сенатор-республиканец Линдси Грэм. Такое заявление он сделал после того, как представитель Кремля Дмитрий Песков во второй раз отверг ультиматум Трампа об окончании войны против Украины за 10 дней.

"Россия, ты права насчет санкций. Ты смогла их избежать и научилась с ними жить. Очевидно, ты не понимаешь, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести пошлины на страны, которые покупают твою нефть и газ, поддерживая твою военную машину", – написал политик.

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Он предположил, что России стоит вскоре связаться с этими странами, чтобы узнать, разделяют ли они ее "легкомысленную позицию" относительно новых ограничений.

Грэм добавил, что "широкое большинство" республиканцев и демократов готово помочь американскому президенту в этом вопросе.

Днем 30 июля спикер Кремля Песков во второй раз отбросил ультиматум Трампа, заявив, что РФ якобы "уже выработала иммунитет к санкциям". Ранее президент Владимир Зеленский, после доклада Службы внешней разведки, заявлял, что у россиян "действительно ощутимые" экономические потери благодаря санкциям против Москвы и ее соучастников.