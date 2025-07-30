У Путина заявили об "иммунитете к санкциям" в ответ на 10 дней Трампа
Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на новый ультиматум президента США Дональда Трампа о 10 днях, заявив, что Россия "уже выработала иммунитет к санкциям". Слова спикера цитируют российские пропагандисты РИА Новости.
Песков заявил, что в Кремле зафиксировали новые слова Трампа по урегулированию войны.
Однако он отметил, что российская экономика "давно работает в условиях большого количества ограничений".
Накануне Песков заявлял, что Россия, несмотря на заявления руководителя Штатов, продолжит войну против Украины для якобы "защиты своих интересов, но заинтересована в мирном разрешении конфликта".
Также представитель диктатора сказал, что в Кремле фиксируют замедление в процессе нормализации двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.
- 14 июля Трамп дал России 50 дней на заключение мирного соглашения, иначе пригрозил вторичными пошлинами для стран, которые покупают ресурсы у государства-агрессора.
- 28 июля он сократил этот срок до "10 или 12 дней" на заключение мирного соглашения, иначе будут применены вторичные пошлины для покупателей российских ресурсов.
- А 29 июля Трамп заявил, что у Путина есть 10 дней для урегулирования войны против Украины. В противном случае он применит пошлины и другие меры. В то же время президент США считает, что урегулирование войны в Украине займет еще много времени.
- 30 июля представитель Госдепа США отметил, что срока в 10 дней может и не быть, поскольку Трамп привык действовать быстро.
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