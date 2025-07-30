Песков заявил, что Кремль "фиксирует новые заявления Трампа" по урегулированию ситуации в Украине и возможным санкциям

Дмитрий Песков (Фото: EPA)

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на новый ультиматум президента США Дональда Трампа о 10 днях, заявив, что Россия "уже выработала иммунитет к санкциям". Слова спикера цитируют российские пропагандисты РИА Новости.

Песков заявил, что в Кремле зафиксировали новые слова Трампа по урегулированию войны.

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Однако он отметил, что российская экономика "давно работает в условиях большого количества ограничений".

Накануне Песков заявлял, что Россия, несмотря на заявления руководителя Штатов, продолжит войну против Украины для якобы "защиты своих интересов, но заинтересована в мирном разрешении конфликта".

Также представитель диктатора сказал, что в Кремле фиксируют замедление в процессе нормализации двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.