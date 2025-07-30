У Путіна заявили про "імунітет до санкцій" у відповідь на 10 днів Трампа

Пєсков заявив, що Кремль "фіксує нові заяви Трампа" щодо врегулювання ситуації в Україні та можливих санкцій

Дмитро Пєсков (Фото: EPA)

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на новий ультиматум президента США Дональда Трампа про 10 днів, заявивши, що Росія "вже виробила імунітет до санкцій". Слова речника цитують російські пропагандисти РИА Новости.

Пєсков заявив, що в Кремлі зафіксували нові слова Трампа щодо врегулювання війни.

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Проте він зазначив, що російська економіка "давно працює в умовах великої кількості обмежень".

Напередодні Пєсков заявляв, що Росія, попри заяви керівника Штатів, продовжить війну проти України для буцімто "захисту своїх інтересів, але зацікавлена у мирному вирішенні конфлікту".

Також речник диктатора сказав, що у Кремлі фіксують сповільнення у процесі нормалізації двосторонніх взаємин Москви та Вашингтон.