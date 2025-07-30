У Путіна заявили про "імунітет до санкцій" у відповідь на 10 днів Трампа
Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на новий ультиматум президента США Дональда Трампа про 10 днів, заявивши, що Росія "вже виробила імунітет до санкцій". Слова речника цитують російські пропагандисти РИА Новости.
Пєсков заявив, що в Кремлі зафіксували нові слова Трампа щодо врегулювання війни.
Проте він зазначив, що російська економіка "давно працює в умовах великої кількості обмежень".
Напередодні Пєсков заявляв, що Росія, попри заяви керівника Штатів, продовжить війну проти України для буцімто "захисту своїх інтересів, але зацікавлена у мирному вирішенні конфлікту".
Також речник диктатора сказав, що у Кремлі фіксують сповільнення у процесі нормалізації двосторонніх взаємин Москви та Вашингтон.
- 14 липня Трамп дав Росії 50 днів на укладення мирної угоди, інакше пригрозив вторинними митами для країн, які купують ресурси у держави-агресора.
- 28 липня він скоротив цей термін до "10 або 12 днів" на укладення мирної угоди, інакше будуть застосовані вторинні мита для покупців російських ресурсів.
- А 29 липня Трамп заявив, що у Путіна є 10 днів для врегулювання війни проти України. В іншому разі він застосує мита та інші заходи. Водночас президент США вважає, що врегулювання війни в Україні займе ще багато часу.
- 30 липня представник Держдепу США зазначив, що терміну в 10 днів може й не бути, оскільки Трамп звик діяти швидко.
Коментарі (0)