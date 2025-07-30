Грем відповів Пєскову: Росія навчилась жити з санкціями, але тарифами Трамп змінює правила гри

Москві варто незабаром зв'язатися з країнами-покупцями її ресурсів, щоб дізнатися, чи розділяють вони її "легковажну позицію", заявив сенатор

Ліндсі Грем (Фото: ALLISON DINNER / EPA)

Росія дійсно "навчилась жити" з санкціями, проте новими тарифами проти покупців її ресурсів президент США Дональд Трамп "змінює правила гри", вважає сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Таку заяву він зробив після того, як речник Кремля Дмитро Пєсков вдруге відкинув ультиматум Трампа про закінчення війни проти України за 10 днів.

"Росія, ти маєш рацію щодо санкцій. Ти змогла їх уникнути і навчилася з ними жити. Вочевидь, ти не розумієш, що президент Трамп змінює правила гри й збирається запровадити мита на країни, які купують твою нафту і газ, підтримуючи твою військову машину", – написав політик.

Читайте також Тролінг Трампа. Чим Україна дійсно може вдарити по Москві

Він припустив, що Росії варто незабаром зв'язатися з цими країнами, щоб дізнатися, чи розділяють вони її "легковажну позицію" стосовно нових обмежень.

Грем додав, що "широка більшість" республіканців та демократів готова допомогти американському президенту в цьому питанні.

Вдень 30 липня речник Кремля Пєсков вдруге відкинув ультиматум Трампа, заявивши, що РФ нібито "вже виробила імунітет до санкцій". Раніше президент Володимир Зеленський, після доповіді Служби зовнішньої розвідки, заявляв, що росіяни мають "дійсно відчутні" економічні втрати завдяки санкціям проти Москви та її співучасників.