Грем відповів Пєскову: Росія навчилась жити з санкціями, але тарифами Трамп змінює правила гри
Росія дійсно "навчилась жити" з санкціями, проте новими тарифами проти покупців її ресурсів президент США Дональд Трамп "змінює правила гри", вважає сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Таку заяву він зробив після того, як речник Кремля Дмитро Пєсков вдруге відкинув ультиматум Трампа про закінчення війни проти України за 10 днів.
"Росія, ти маєш рацію щодо санкцій. Ти змогла їх уникнути і навчилася з ними жити. Вочевидь, ти не розумієш, що президент Трамп змінює правила гри й збирається запровадити мита на країни, які купують твою нафту і газ, підтримуючи твою військову машину", – написав політик.
Він припустив, що Росії варто незабаром зв'язатися з цими країнами, щоб дізнатися, чи розділяють вони її "легковажну позицію" стосовно нових обмежень.
Грем додав, що "широка більшість" республіканців та демократів готова допомогти американському президенту в цьому питанні.
Вдень 30 липня речник Кремля Пєсков вдруге відкинув ультиматум Трампа, заявивши, що РФ нібито "вже виробила імунітет до санкцій". Раніше президент Володимир Зеленський, після доповіді Служби зовнішньої розвідки, заявляв, що росіяни мають "дійсно відчутні" економічні втрати завдяки санкціям проти Москви та її співучасників.
- 28 липня Трамп скоротив свій 50-денний ультиматум для Путіна: тепер він дав диктатору "10 або 12 днів" на укладання мирної угоди, інакше будуть застосовані вторинні мита для покупців російських ресурсів.
- Уже наступного дня президент США заявив, що у Путіна є 10 днів для закінчення війни проти України. Водночас глава Штатів вважає, що врегулювання війни в Україні займе ще багато часу.
- 30 липня Трамп вирішив встановити з 1 серпня 25% мита проти Індії, зауваживши, що ця країна купує більшість озброєння у Москви та є найбільшим покупцем її ресурсів, у той час як "всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні". Раніше профільний міністр Індії заявляв, що країна зможе прожити без російської нафти, якщо США запровадять вторинні санкції проти країн, які її купують.
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