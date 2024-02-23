ГУР: Россия формирует 18-тысячный корпус, там экс-вагнеровцы, воюют под Авдеевкой

Эмблема террористической Группы Вагнера (Фото: скриншот с видео)

Россияне формируют добровольческий корпус из 18 000 оккупантов, в него, в частности, вошли все бывшие участники террористической Группы Вагнера, а управление осуществляет Министерство обороны РФ. Сейчас это формирование действует в районе Авдеевки, сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий в интервью Интерфакс-Украина.

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Журналист спросил: какая у РФ ситуация с вагнеровцами после "мятежа" Евгения Пригожина и нет ли их больше в Украине.

"В РФ сейчас формируют добровольческий корпус из 18 000 человек. Это, в том числе, все бывшие вагнеровцы, руководит этим Министерство обороны [РФ]. Они сейчас действуют и в районе Авдеевки. Вот та бригада ветеранов – это и есть добровольческий корпус, применяемый Россией. Так что они активно используются, потому что имеют боевой опыт. То есть на поле боя их сейчас можно увидеть", – ответил заместитель председателя военной разведки.

По его словам, оккупанты из этого корпуса используют такой же подход, который применяла Группа Вагнера в Бахмуте: он заключается в постоянных штурмовых действиях и достижении результата "любой ценой".

Скибицкий отметил, что в этом корпусе зарплата почти такая же, как и в Вооруженных силах РФ, однако у вагнеровцев зарплата была выше и террористическая группа "очень ценила" своих инструкторов и командиров.

После неудачного "мятежа" главаря вагнеровцев Евгения Пригожина в июне 2023 года саму террористическую группу расформировали, а российский диктатор Владимир Путин дал наемникам из Вагнера выбор: подписывать контракты с Минобороны РФ или другими структурами, вернуться домой или уехать в Беларусь.

По состоянию на конец августа Группа Вагнера как структура не участвовала в боевых действиях в Украине, воевали отдельные боевики, но это не носило системный характер, сообщил LIGA.net представитель ГУР.

представитель ГУР. В конце сентября оператор аэроразведки 92 бригады ВСУ в интервью для CNN заявил, что вагнеровцы вернулись на позиции под Бахмутом в Донецкой области. Спикер Восточной группировки войск сообщил, что вернувшиеся на войну против Украины бывшие боевики Группы Вагнера теперь работают на Минобороны РФ или в его подчиненных структурах.

15 января 2024 года 47 бригада сообщила, что остатки российской террористической Группы Вагнера перебросили на Авдеевское направление в Донецкой области. Украинские защитники показали видео с уничтожением боевиков.

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