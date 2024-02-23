ГУР: Росія формує 18-тисячний корпус, там ексвагнерівці, воюють під Авдіївкою

Емблема терористичної Групи Вагнера (Фото: скриншот з відео)

Росіяни формують добровольчий корпус з 18 000 окупантів, у нього, зокрема, увійшли всі колишні учасники терористичної Групи Вагнера, а керування здійснює Міністерство оборони РФ. Наразі це формування діє в районі Авдіївки, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Журналіст запитав: яка у РФ наразі ситуація з вагнерівцями після "заколоту" Євгена Пригожина і чи немає їх більше в Україні.

"У РФ зараз формують добровольчий корпус з 18 000 осіб. Це, зокрема, всі колишні вагнерівці, керує цим Міністерство оборони [РФ]. Вони зараз діють і в районі Авдіївки. Ось та бригада ветеранів – це і є добровольчий корпус, який застосовується Росією. Тож вони активно використовуються, через те що мають бойовий досвід. Тобто на полі бою їх зараз можна побачити", – відповів заступник голови воєнної розвідки.

За його словами, окупанти з цього корпусу використовують такий самий підхід, який застосовувала Група Вагнера у Бахмуті: він полягає у постійних штурмових діях та досягненні результату "за будь-яку ціну".

Скібіцький зазначив, що у цьому корпусі зарплата майже така сама, як і в Збройних силах РФ, проте у вагнерівців зарплата була вища і терористична група "дуже цінувала" своїх інструкторів та командирів.

Після невдалого "заколоту" ватажка вагнерівців Євгена Пригожина у червні 2023 року саму терористичну групу розформували, а російський диктатор Володимир Путін дав найманцям з Вагнера вибір: підписувати контракти з Міноборони РФ або іншими структурами, повернутися додому чи поїхати до Білорусі.

Станом на кінець серпня Група Вагнера як структура не брала участі у бойових діях в Україні, воювали окремі бойовики, але це не мало системного характеру, повідомив LIGA.net представник ГУР.

представник ГУР. Наприкінці вересня оператор аеророзвідки 92 бригади ЗСУ в інтерв'ю для CNN заявив, що вагнерівці повернулися на позиції під Бахмутом у Донецькій області. Речник Східного угруповання військ повідомив, що колишні бойовики Групи Вагнера, які повернулися на війну проти України, тепер працюють на Міноборони РФ або в його підпорядкованих структурах.

15 січня 2024 року 47 бригада повідомила, що залишки російської терористичної Групи Вагнера перекинули на Авдіївський напрямок у Донецькій області. Українські захисники показали відео зі знищенням бойовиків.

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