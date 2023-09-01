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ГУР: Украина продолжает разрабатывать дальнобойное оружие, России должно быть "приятно"

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 23:42
ГУР: Украина продолжает разрабатывать дальнобойное оружие, России должно быть
Андрей Юсов (Скриншот)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что Украина продолжает разработку собственного дальнобойного оружия, от ударов которым России "должно быть приятно". Это заявление прозвучало на фоне недавнего применения украинского оружия по военно-транспортным самолетам Ил-76 оккупантов в Пскове.

"Это оружие чрезвычайно качественное. Я думаю, врагу должно быть приятно, что такие современные разработки летят на его территорию. В конце концов они же на что-то рассчитывали, когда нападали на Украину", – сказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что Украина сейчас испытывает разное вооружение, кроме ранее упомянутого президентом Владимиром Зеленским и секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

По его словам, результаты этих испытаний "хорошие и положительные".

Отвечая на вопрос о возможностях нового оружия и его дальности, Юсов отметил, что не следует "облегчать задачу" российским оккупантам и "пусть они самостоятельно изучают все эти вещи".

"В любом случае речь идет о комбинировании методов, сил и средств. Думать, что если озвучено расстояние 700 километров, то они скроются на расстоянии 800 километров, или 1000 — для них точно нет никаких оснований", – объяснил он.

Смотрите также: По самолетам Ил-76 в Пскове ударили украинским оружием – уникальное видео поражение

Милана Головань
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войнаоружиеандрей юсов
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