ГУР: Украина продолжает разрабатывать дальнобойное оружие, России должно быть "приятно"
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что Украина продолжает разработку собственного дальнобойного оружия, от ударов которым России "должно быть приятно". Это заявление прозвучало на фоне недавнего применения украинского оружия по военно-транспортным самолетам Ил-76 оккупантов в Пскове.
"Это оружие чрезвычайно качественное. Я думаю, врагу должно быть приятно, что такие современные разработки летят на его территорию. В конце концов они же на что-то рассчитывали, когда нападали на Украину", – сказал Юсов.
Представитель ГУР подчеркнул, что Украина сейчас испытывает разное вооружение, кроме ранее упомянутого президентом Владимиром Зеленским и секретарем СНБО Алексеем Даниловым.
По его словам, результаты этих испытаний "хорошие и положительные".
Отвечая на вопрос о возможностях нового оружия и его дальности, Юсов отметил, что не следует "облегчать задачу" российским оккупантам и "пусть они самостоятельно изучают все эти вещи".
"В любом случае речь идет о комбинировании методов, сил и средств. Думать, что если озвучено расстояние 700 километров, то они скроются на расстоянии 800 километров, или 1000 — для них точно нет никаких оснований", – объяснил он.
- С 29 на 30 августа произошла самая разрушительная атака на тылы России: горели самолеты на аэродроме в Пскове, был прилет по в/ч ГРУ и заводу микроэлектроники, взрывы в других местах. ГУР подтверждает уничтожение четырех Ил-76.
- Российский добровольческий корпус взял на себя ответственность за совместную с СБУ атаку на аэродром под Курском.
- Утром 31 августа в Брянске по беспилотникам самолетного типа снова работала противовоздушная оборона россиян: над городом были взрывы.
- Вечером 31 августа в Пскове стреляли в воздух и с матом кричали "За Россию!"
Смотрите также: По самолетам Ил-76 в Пскове ударили украинским оружием – уникальное видео поражение
Комментарии