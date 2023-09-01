ГУР: Україна продовжує розробляти далекобійну зброю, Росії має бути "приємно"

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що Україна продовжує розробку власного далекобійного озброєння, від ударів яким Росії "має бути приємно". Ця заява пролунала на тлі нещодавнього застосування української зброї по військово-транспортних літаках Іл-76 окупантів у Пскові.

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"Це зброя надзвичайно якісна. Я думаю, ворогу має бути приємно, що такі сучасні розробки летять на його територію. Зрештою, вони ж на щось розраховували, коли нападали на Україну", – сказав Юсов.

Представник ГУР наголосив, що Україна зараз випробовує різне озброєння, окрім раніше згаданого президентом Володимиром Зеленським та секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

За його словами, результати цих випробовувань є "добрими та позитивними".

Відповідаючи на запитання про можливості нової зброї та її дальність, Юсов зазначив, що не слід "полегшувати завдання" російським окупантам, та "нехай вони самостійно вивчають всі ці речі".

"В будь-якому випадку мова йде про комбінування методів, сил і засобів. Думати, що якщо озвучена відстань 700 кілометрів, то вони сховаються на відстані 800 кілометрів, або 1000 — для них точно не має жодних підстав", – пояснив він.

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