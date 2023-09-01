RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ГУР: Україна продовжує розробляти далекобійну зброю, Росії має бути "приємно"

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 23:42
ГУР: Україна продовжує розробляти далекобійну зброю, Росії має бути
Андрій Юсов (Скриншот)

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що Україна продовжує розробку власного далекобійного озброєння, від ударів яким Росії "має бути приємно". Ця заява пролунала на тлі нещодавнього застосування української зброї по військово-транспортних літаках Іл-76 окупантів у Пскові.

"Це зброя надзвичайно якісна. Я думаю, ворогу має бути приємно, що такі сучасні розробки летять на його територію. Зрештою, вони ж на щось розраховували, коли нападали на Україну", – сказав Юсов.

Представник ГУР наголосив, що Україна зараз випробовує різне озброєння, окрім раніше згаданого президентом Володимиром Зеленським та секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

За його словами, результати цих випробовувань є "добрими та позитивними".

Відповідаючи на запитання про можливості нової зброї та її дальність, Юсов зазначив, що не слід "полегшувати завдання" російським окупантам, та "нехай вони самостійно вивчають всі ці речі".

"В будь-якому випадку мова йде про комбінування методів, сил і засобів. Думати, що якщо озвучена відстань 700 кілометрів, то вони сховаються на відстані 800 кілометрів, або 1000 — для них точно не має жодних підстав", – пояснив він.

Дивіться також: По літаках Іл-76 у Пскові вдарили українською зброєю – унікальне відео ураження

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війназброяандрій юсов
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 