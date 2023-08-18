ГУР: Вчерашнее интервью Лукашенко – это "разговор" с Западом и Украиной
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал интервью беларуского диктатора Александра Лукашенко бывшей ведущей телеканалов Виктора Медведчука Диане Панченко. Юсов выразил мнение, что заявления Лукашенко – это "разговор" с западными партнерами и с Украиной в том числе.
По словам Юсова, Лукашенко в качестве авторитарного правителя "максимально использовал ситуацию с мятежом главаря террористов Группы Вагнера Евгением Пригожиным, чтобы показать, что он может решать вопросы внутри самой России больше и лучше, чем Путин".
По мнению представителя ГУР, своими заявлениями Лукашенко стремится повысить свою субъектность на международной арене.
"Он показывает, что готов решать другие вопросы, опять же связанные с Россией", – сказал Юсов.
Отвечая на вопрос, можно ли считать вчерашнее интервью своеобразным разговором с западными партнерами, Юсов ответил: "И с Украиной тоже".
Журналисты также спросили у него, ведется ли какая-либо коммуникация с беларускими властями на уровне Украина-Беларусь.
"В любом государстве, и в Украине тоже, в любом борющемся государстве есть спецслужбы, в частности разведсообщество, которое отвечает за то, чтобы поддерживать контакты со всеми обществами в национальных интересах и в интересах нацбезопасности", – ответил Юсов.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву.
- На следующий же день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
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