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ГУР: Вчорашнє інтерв'ю Лукашенка – це "розмова" з Заходом та Україною

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 20:45
ГУР: Вчорашнє інтерв'ю Лукашенка – це
Олександр Лукашенко та Діана Панченко (Скриншот)

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував інтерв'ю білоруського диктатора Олександра Лукашенка колишній ведучій телеканалів Віктора Медведчука Діані Панченко. Юсов висловив думку, що заяви Лукашенка – це "розмова" із західними партнерами та з Україною зокрема.

За словами Юсова, Лукашенко як авторитарний правитель "максимально використав ситуацію із заколотом ватажка терористів Групи Вагнера Євгенієм Пригожиним, щоб показати, що він може розв'язувати питання всередині самої Росії більше та краще, ніж Путін".

На думку представника ГУР, своїми заявами Лукашенко прагне підвищити власну суб'єктність на міжнародній арені.

"Він показує, що готовий розв'язувати інші питання, знову ж таки пов'язані з Росією", – сказав Юсов.

Відповідаючи на запитання, чи можна вважати вчорашнє інтерв'ю своєрідною розмовою з західними партнерами, Юсов відповів: "І з Україною також".

Журналісти також запитали у нього, чи ведеться якась комунікація з білоруською владою на рівні Україна-Білорусь.

"У будь-якій державі, і в Україні також, в будь-якій державі, яка бореться, є спецслужби, зокрема розвідспільнота, яка відповідає за те, щоб підтримувати контакти з усіма середовищами в національних інтересах і в інтересах нацбезпеки", – відповів Юсов.

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Мілана Головань
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