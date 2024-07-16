ГУР вместе с волонтерами атаковали почти 100 сайтов компаний РФ – чтобы удалить данные

На следующий день после атаки продолжают "лежать" 39 сайтов, отметили в военной разведке

Иллюстративное фото: Depositphotos

Главное управление разведки сообщило, что вместе с киберволонтерами атаковало почти сотню российских веб-ресурсов – чтобы уничтожить внутреннюю информацию компаний, которые обслуживают причастных к ведению войны против Украины.

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По данным военной разведки: 15 июля волонтерское хакерское сообщество совместно с киберспециалистами ГУР атаковало около 100 веб-ресурсов оккупантов, а по состоянию на 16 июля продолжают "лежать" 39 сайтов.

В спецслужбе отмечают, что кибератака была проведена для уничтожения внутренней информации компаний, обслуживающих клиентов из государственного сектора РФ, причастных к ведению войны против Украины.

ГУР пишет, что, в том числе, от поражения потерпели:

→ "MITgroup" – группа компаний, разрабатывающая корпоративные сайты;

→ "Пермский завод промоборудования" — предприятие, производящее и поставляющее краны и подъемно-транспортное оборудование для объектов промышленности;

→ "Объединенные крановые технологии" – торгово-производственная компания, производящая и реализующая грузоподъемное оборудование;

→ "РУМОС-ЛАДА" – дилер автомобилей LADA.

Кибератака изменила и внешний вид сайтов – вместо обычных разделов на ресурсах видна свиная голова и код ошибки "404", заключает ГУР.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

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В конце мая ГУР осуществило масштабную кибератаку, в результате которой без связи осталось по меньшей мере 250 000 абонентов на временно оккупированных территориях Украины, сообщил собеседник LIGA.net в разведке.

в разведке. 3 мая ГУР осуществило кибератаку на интернет-провайдеров и операторов мобильной связи в Татарстане.

26 июня во временно оккупированном Крыму ряд провайдеров провели массированную кибератаку, за спецоперацией стоят специалисты ГУР.

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