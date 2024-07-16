ГУР разом з волонтерами атакували майже 100 сайтів російських компаній – щоб видалити дані
Головне управління розвідки повідомило, що разом із кіберволонтерами атакували майже сотню російських вебресурсів – щоб знищити внутрішню інформацію компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України.
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За даними воєнної розвідки: 15 липня волонтерська хакерська спільнота спільно з кіберфахівцями ГУР атакувала близько 100 вебресурсів окупантів, а станом на 16 липня продовжують "лежати" 39 сайтів.
У спецслужбі зазначають, що кібератаку провели задля знищення внутрішньої інформації компаній, котрі обслуговують клієнтів із державного сектору РФ, причетних до ведення війни проти України.
ГУР пише, що серед іншого ураження зазнали:
→ "MITgroup" — група компаній, котра розробляє корпоративні сайти;
→ "Пермський завод промобладнання" — підприємство, що виготовляє та постачає крани та підіймально-транспортне обладнання для обʼєктів промисловості;
→ "Обʼєднані кранові технології" — торгово-виробнича компанія, що виробляє та реалізує вантажопідіймальне обладнання;
→ "РУМОС-ЛАДА" — дилер автомобілів LADA.
Кібератака змінила й зовнішній вигляд сайтів – замість звичайних розділів на ресурсах видно свинячу голову та код помилки "404", підсумовує ГУР.
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- Наприкінці травня ГУР здійснило масштабну кібератаку, внаслідок якої без звʼязку залишилися щонайменше 250 000 абонентів на тимчасово окупованих територіях України, повідомив співрозмовник LIGA.net у розвідці.
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- 26 червня у тимчасово окупованому Криму низка інтернет-провайдерів зазнали масованої кібератаки, за спецоперацією стоять фахівці ГУР.
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