ГУР разом з волонтерами атакували майже 100 сайтів російських компаній – щоб видалити дані

На наступний день після атаки продовжують "лежати" 39 сайтів, зазначили у воєнній розвідці

Ілюстративне фото: Depositphotos

Головне управління розвідки повідомило, що разом із кіберволонтерами атакували майже сотню російських вебресурсів – щоб знищити внутрішню інформацію компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України.

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За даними воєнної розвідки: 15 липня волонтерська хакерська спільнота спільно з кіберфахівцями ГУР атакувала близько 100 вебресурсів окупантів, а станом на 16 липня продовжують "лежати" 39 сайтів.

У спецслужбі зазначають, що кібератаку провели задля знищення внутрішньої інформації компаній, котрі обслуговують клієнтів із державного сектору РФ, причетних до ведення війни проти України.

ГУР пише, що серед іншого ураження зазнали:

→ "MITgroup" — група компаній, котра розробляє корпоративні сайти;

→ "Пермський завод промобладнання" — підприємство, що виготовляє та постачає крани та підіймально-транспортне обладнання для обʼєктів промисловості;

→ "Обʼєднані кранові технології" — торгово-виробнича компанія, що виробляє та реалізує вантажопідіймальне обладнання;

→ "РУМОС-ЛАДА" — дилер автомобілів LADA.

Кібератака змінила й зовнішній вигляд сайтів – замість звичайних розділів на ресурсах видно свинячу голову та код помилки "404", підсумовує ГУР.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

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Наприкінці травня ГУР здійснило масштабну кібератаку, внаслідок якої без звʼязку залишилися щонайменше 250 000 абонентів на тимчасово окупованих територіях України, повідомив співрозмовник LIGA.net у розвідці.

у розвідці. 3 травня ГУР здійснило кібератаку на інтернет-провайдерів та операторів мобільного звʼязку у Татарстані.

26 червня у тимчасово окупованому Криму низка інтернет-провайдерів зазнали масованої кібератаки, за спецоперацією стоять фахівці ГУР.

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