Харьков. Россия ударила ракетами С-300: было шесть попаданий, есть пострадавшие – фото
21.09.2023, 10:49
Фото: Харьковская областная прокуратура
Утром 21 сентября российские захватчики совершили массированную атаку ракетами С-300 по Харькову, есть пострадавшие. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
По данным следствия, оккупанты атаковали Харьков ракетами около 05:50.
Было зафиксировано попадание шести российских ракет типа С-300 в Слободском районе Харькова, отмечает ведомство.
Трое гражданских мужчин в возрасте 24, 58 и 66 лет получили ранения, повреждены складские помещения, промышленные здания и жилые дома, говорится в сообщении.
Информация уточняется, прокуроры и следователи полиции работают на местах обстрелов.
- Министр внутренних дел рассказал о массированной ракетной атаке 21 сентября. Были прилеты в Черкассах, Дрогобыче, Харькове, в Киеве работала противовоздушная оборона, упали обломки. В Ровно зафиксировали прилет в энергетический объект, часть района осталась без света.
- Российские оккупанты атаковали Украину 43 ракетами Х-101 и шестью ракетами С-300 утром 21 сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат не исключил, что российские оккупанты снова сосредоточились на ударах по критической инфраструктуре Украины.
Читайте также: Харьков. Россия ударила ракетами по Холодногорскому району города
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии