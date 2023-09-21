Харків. Росія вдарила ракетами С-300: було шість влучань, є постраждалі – фото
Вранці 21 вересня російські загарбники здійснили масовану атаку ракетами С-300 по Харкову, є постраждалі. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
За даними слідства, окупанти атакували Харків ракетами близько 05:50.
Було зафіксовано влучання шести російських ракет типу С-300 у Слобідському районі Харкова, зазначає відомство.
Троє цивільних чоловіків віком 24, 58 та 66 років отримали поранення, було пошкоджено складські приміщення, промислові будівлі та житлові будинки, йдеться у повідомленні.
Інформація уточнюється, прокурори та слідчі поліції працюють на місцях обстрілів.
Міністр внутрішніх справ розповів про масовану ракетну атаку 21 вересня. Були прильоти у Черкасах, Дрогобичі, Харкові, у Києві працювала протиповітряна оборона, впали уламки. У Рівному зафіксували приліт в енергетичний об'єкт, частина району залишилася без світла.
Російські окупанти атакували Україну 43 ракетами Х-101 та шістьма ракетами С-300 вранці 21 вересня, повідомив головнокомандувач ЗСУ.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат не виключив, що російські окупанти знову зосередилися на ударах по критичній інфраструктурі України.
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