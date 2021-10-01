"Холодная регламентная война". Арахамия объяснил желание заменить Разумкова

Кресло спикера Верховной Рады принадлежит фракции Слуга народа, и она может заменить того, чье мнение не совпадает с мнением фракции. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава фракции СН Давид Арахамия.

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Причиной начала сбора подписей за отзыв спикера Рады Дмитрия Разумкова стали расхождения по закону об олигархах, сказал Арахамия. "Мы видим, что на этом вопросе полностью расходятся наши взгляды, и кто-то не хочет, чтобы закон был принят, по крайней мере, в таком виде, и чтобы он работал", – заявил он.

По словам главы Слуги народа, закон об олигархах до сих пор не вышел из парламента, "потому что начались разные юридические отмазки": комитет и юридическое управление Рады разошлись во мнении, какая редакция закона должна быть принята.

Противоречия с Разумковым из-за закона об олигархах в Слуге народа называют "холодной регламентной войной", рассказал Арахамия.

"Я слышал сегодня в СМИ упреки, что это (замена спикера – ред.) узурпация власти. Я всем напоминаю, что кресло спикера фактически принадлежит Слуге народа по состоянию на сейчас, и действующий спикер был делегирован от Слуги народа... Если человек больше не "слуга народа", или не совпадают у него мысли со Слугой народа, он будет просто заменен, как все другие должности, как в Кабинете министров, где мы планируем обсуждать замены на стратегической сессии", – объяснил Арахамия свою позицию.

Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".

На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы Арахамия и Стефанчук прилюдно поругались с Разумковым из-за закона об олигархах.

Вчера, 30 сентября, стало известно, что Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. По регламенту Верховной Рады, чтобы отозвать спикера, нужно собрать не менее 150 подписей нардепов. А для отстранения его от должности требуется 226 голосов нардепов.

В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.

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Денис Юдин

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