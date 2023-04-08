Игнат: Россия может начать атаковать управляемыми бомбами в 1500 кг. Шойгу говорил о них
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что россияне могут начать регулярно атаковать Украину управляемыми бомбами весом 1500 кг. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
По его словам, оккупанты атакуют управляемыми бомбами по всей лини фронта — от Черниговской области и до юга.
Он отметил, что враг опубликовал информацию, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверял один из оборонных заводов и говорил о линейке производства на 2023 год с планами изготовления 1500-тонных бомб, которые оснастят крыльями и GPS-навигацией.
"Нам нужны средства, которые могут противостоять и сбивать носители. Это системы Patriot, SAMP-T, современные самолеты F-16 или другие самолеты поколения 4+", — сказал Игнат.
- В ночь на 22 марта РФ атаковала Украину дронами. Из 21 беспилотника Силы ПВО сбили 16. Были попадания в Киевской и Житомирской областях.
- Утром 22 марта Россия ударила ракетами из РСЗО по Запорожью, попала в жилые многоквартирные дома. В результате один человек погиб, в больницах находится 25 человек. Трое в тяжелом состоянии.
- 23 марта 2023 года российские Су-35 запустили по Украине Х-59: ПВО уничтожила их в небе над Одесской областью.
Читайте также: Воздушные силы: Украина была атакована 17 БПЛА Shahed-136. ПВО сбила 14 штук, есть прилеты
Комментарии