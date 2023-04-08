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Игнат: Россия может начать атаковать управляемыми бомбами в 1500 кг. Шойгу говорил о них

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08.04.2023, 11:15
Игнат: Россия может начать атаковать управляемыми бомбами в 1500 кг. Шойгу говорил о них - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что россияне могут начать регулярно атаковать Украину управляемыми бомбами весом 1500 кг. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, оккупанты атакуют управляемыми бомбами по всей лини фронта — от Черниговской области и до юга.

Он отметил, что враг опубликовал информацию, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверял один из оборонных заводов и говорил о линейке производства на 2023 год с планами изготовления 1500-тонных бомб, которые оснастят крыльями и GPS-навигацией.

"Нам нужны средства, которые могут противостоять и сбивать носители. Это системы Patriot, SAMP-T, современные самолеты F-16 или другие самолеты поколения 4+", — сказал Игнат.

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Дмитро Гриниченко
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