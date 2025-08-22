Иран хочет восстановить оборонный потенциал с помощью Беларуси – внешняя разведка
Иран ищет пути восстановления оборонного потенциала, существенно пострадавшего во время войны с Израилем, и обратился за помощью к Беларуси. Об этом сообщает Служба внешней разведки.
20 августа беларусский диктатор Александр Лукашенко встретился в Минске со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
Формально переговоры касались торговли, инвестиций, промышленных проектов и сотрудничества в сфере науки и образования.
Но на самом деле Тегеран заинтересован в возможности укрепления своего военного потенциала с помощью беларусского режима. Ключевым вопросом является восстановление систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы, уничтоженных или поврежденных Израилем.
"Беларусь, в отличие от России, менее ограничена санкциями в военно-технической сфере и может стать каналом для восстановления оборонного потенциала Ирана", – сообщили в разведке.
Кроме того, Тегеран заинтересован в решении острой проблемы дефицита электроэнергии и сельскохозяйственной техники.
- 13 июня началось масштабная операция Израиля "Восходящий лев" против иранской атомной инфраструктуры, чтобы предотвратить создание ядерного оружия.
- Тегеран нанес ответные удары по Израилю – есть разрушения в жилых районах, погибли и пострадали местные жители.
- В ночь на 22 июня США атаковали ядерные объекты "Фордо", "Натанз" и "Исфахан". По информации Fox News, для этого могли быть использованы 30 ракет Tomahawk и 5-6 противобункерных бомб.
- 24 июня Израиль согласился на прекращение огня с Ираном.
