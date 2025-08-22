Иран хочет восстановить оборонный потенциал с помощью Беларуси – внешняя разведка

Минск, в отличие от России, находящейся под жесткими санкциями, может помочь Тегерану нарастить свой военный потенциал

Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Иран ищет пути восстановления оборонного потенциала, существенно пострадавшего во время войны с Израилем, и обратился за помощью к Беларуси. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

20 августа беларусский диктатор Александр Лукашенко встретился в Минске со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

Читайте также Операция Израиля против Ирана: какие положительные и отрицательные последствия могут быть для Украины

Формально переговоры касались торговли, инвестиций, промышленных проектов и сотрудничества в сфере науки и образования.

Но на самом деле Тегеран заинтересован в возможности укрепления своего военного потенциала с помощью беларусского режима. Ключевым вопросом является восстановление систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы, уничтоженных или поврежденных Израилем.

"Беларусь, в отличие от России, менее ограничена санкциями в военно-технической сфере и может стать каналом для восстановления оборонного потенциала Ирана", – сообщили в разведке.

Кроме того, Тегеран заинтересован в решении острой проблемы дефицита электроэнергии и сельскохозяйственной техники.