Іран хоче відновити оборонні потужності за допомогою Білорусі – зовнішня розвідка

Мінськ, на відміну від жорстко обмеженої санкціями Росії, може допомогти Тегерану збільшити військовий потенціал

Олександр Лукашенко (Фото: EPA)

Іран шукає шляхи відновлення оборонних потужностей, що суттєво постраждали під час війни з Ізраїлем, і звернувся з цим до Білорусі. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

20 серпня білоруський диктатор Олександр Лукашенко зустрівся в Мінську з іранським колегою Масудом Пезешкіаном.

Читайте також Операція Ізраїлю проти Ірану: які позитивні й негативні наслідки можуть бути для України

Формально переговори стосувалися торгівлі, інвестицій, промислових проєктів і співпраці у сфері науки та освіти.

Але насправді Тегеран цікавить можливість зміцнення військового потенціалу за допомогою білоруського режиму. Ключовим питанням є відновлення систем протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби, знищених або пошкоджених Ізраїлем.

"Білорусь, на відміну від Росії, менш обмежена санкціями у військово-технічній сфері й може стати каналом для відновлення оборонних потужностей Ірану", – повідомили у розвідці.

Додатково Тегеран зацікавлений у розвʼязанні гострого дефіциту електрогенерації та сільськогосподарської техніки.