Іран хоче відновити оборонні потужності за допомогою Білорусі – зовнішня розвідка
Іран шукає шляхи відновлення оборонних потужностей, що суттєво постраждали під час війни з Ізраїлем, і звернувся з цим до Білорусі. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.
20 серпня білоруський диктатор Олександр Лукашенко зустрівся в Мінську з іранським колегою Масудом Пезешкіаном.
Формально переговори стосувалися торгівлі, інвестицій, промислових проєктів і співпраці у сфері науки та освіти.
Але насправді Тегеран цікавить можливість зміцнення військового потенціалу за допомогою білоруського режиму. Ключовим питанням є відновлення систем протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби, знищених або пошкоджених Ізраїлем.
"Білорусь, на відміну від Росії, менш обмежена санкціями у військово-технічній сфері й може стати каналом для відновлення оборонних потужностей Ірану", – повідомили у розвідці.
Додатково Тегеран зацікавлений у розвʼязанні гострого дефіциту електрогенерації та сільськогосподарської техніки.
- 13 червня почалась масштабна операція Ізраїлю "Висхідний лев" проти атомної інфраструктури Ірану, щоб запобігти створенню ядерної зброї.
- Тегеран завдав у відповідь ударів по Ізраїлю – є руйнування у житлових районах, загинули й постраждали місцеві жителі.
- У ніч проти 22 червня США атакували ядерні об'єкти "Фордо", "Натанз" та "Ісфахан". За інформацією Fox News, для цього могли використовуватися 30 ракет Tomahawk і 5-6 протибункерних бомб.
- 24 червня Ізраїль погодився на припинення вогню з Іраном.
Коментарі (0)