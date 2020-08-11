Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый самолет МАУ - замглавы МИД

Вчера власти Ирана заявили, что не будут компенсировать украинской компании стоимость сбитого иранскими военными воздушного судна

Иран не сможет избежать ответственности за сбитый пассажирский самолет авиакомпании МАУ - ему придется выплатить стоимость уничтоженного лайнера. Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин написал в Facebook.

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По его словам, на двусторонних переговорах в Киеве Иран "подтвердил готовность возместить ущерб, в т. ч. и авиакомпании МАУ": этот вопрос договорились включить в повестку дня следующего раунда переговоров.

Однако вчера, 10 августа, в Иране заявили, что не станут компенсировать МАУ стоимость сбитого самолета, так как тот был застрахован в Украине европейскими, а не иранскими страховщиками. Речь идет о компенсации за Boeing, а не о выплатах родственникам погибших.

Енин говорит, что да, действительно, самолет был застрахован в одной из европейских страховых компаний, которая перестраховала свои риски у других страховщиков. "Соответственно, Ирану придется компенсировать убытки МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же компенсациях", - пояснил он.

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"Мне трудно представить возможность избежания иранской стороной ответственности за сбитый украинский Boeing, и это понимают все причастные игроки", - подчеркнул он.

8 января 2020-го под Тегераном разбился украинский самолет Boeing 737, погибли все пассажиры и члены экипажа.

11 января под международным давлением Иран признался, что его "непреднамеренно" сбили военные.

2 августа в МИД рассказали, что Иран будет выплачивать компенсации родственникам погибших в последнюю очередь - после завершения расследования и установления виновных.

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Евгений Пилипенко

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