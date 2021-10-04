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"Использовать все ресурсы". Зеленский призвал усилить агитацию за вакцинацию от COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 16:36
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский призвал усилить информкампанию о важности прививок против COVID-19 и активизировать вакцинацию граждан. Об этом Зеленский заявил на совещании, посвященном ситуации с коронавирусом в Украине, передает Офис президента.

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За прошедшую неделю сделали 722 000 прививок против COVID-19. Всего в Украине сделано 12,6 млн прививок. Вакцинировано более 7,1 млн человек, из которых около 5,8 млн – двумя дозами.

Зеленский подчеркнул необходимость активизации Минздравом и Мининформполитики информационной кампании о важности вакцинации.

"Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками должны донести до различных слоев населения, насколько важным является защита от COVID-19. Люди, которые делают прививки, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания – они защищают окружение, в частности членов своей семьи", – сказал президент.

По его мнению, Минздрав совместно с Минсоцполитики отдельно должны развернуть кампанию по вакцинации пенсионеров.

Как отмечается, сейчас в Украине из 11 млн пенсионеров вакцинировано около 25%. Зеленский предложил рассмотреть возможность привлечения к информкампании Укрпочты и представителей бизнеса.

Также президент поручил правительству в ближайшее время увеличить количества койко-мест в регионах, где наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский коронавирус
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